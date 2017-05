Homem é condenado por promoção de rinhas de galo e tráfico de drogas, em Campos Belos

Girley Alves de Souza, preso em flagrante por transporte e depósito de drogas, foi condenado a oito anos e oito meses de reclusão. No momento da prisão, diligências policiais descobriam na casa do acusado um cativeiro de galos, usados em rinhas – motivo pelo qual, o réu foi sentenciado a pena de três meses de detenção por maus tratos aos animais. A sentença é do juiz substituto Fernando Marney Oliveira de Carvalho, em atuação na comarca de Campos Belos.

A mulher do acusado, Maria José Vieira da Silva, também foi condenada, já que vivia na mesma casa. Como agravante, na residência vivia um adolescente, filho de Maria e enteado de Girley que, em depoimento, confirmou fazer uso de maconha com o padrasto. Ela cumprirá dois anos, oito meses e seis dias de reclusão e pagará 210 dias-multa.

No crime de maus tratos a animais também foi incurso o vizinho do casal, Luan Félix da Rocha, que participava do esquema ilegal, ao criar as aves para promover as brigas. Ao adentrar na casa de Girley e Maria, a polícia encontrou oito galos feridos e mutilados, mantidos em cativeiro numa gaiola pequena. A pena de Luan foi de três meses de detenção e 10 dias-multa.

Flagrante

A prisão do casal foi efetuada no dia 30 de setembro de 2013, no Setor Dom Alano. Maria estava dirigindo uma motocicleta, com Girley na garupa. O veículo estava em alta velocidade e em movimentos de zigue-zague, o que chamou a atenção da polícia. Durante abordagem, os oficiais constataram que homem e mulher portavam porções de maconha e crack.

Em depoimento, os agentes da corporação afirmaram que o casal já era alvo de investigações por tráfico de drogas. Por causa disso, eles se deslocaram à residência dos então suspeitos, onde encontraram porções das drogas e papelotes com pequenas quantias, supostamente prontos para comércio.

Rinhas

Durante a operação, Luan da Rocha estava na residência do casal, junto com o adolescente filho de Maria e confessou ser dono dos galos, juntamente a Girley. Segundo o acusado, contudo, os animais não participavam de rinhas e eram vendidos, informalmente, para criadouros. Os machucados das aves, também de acordo com a versão de Luan, são devidos a procedimentos com bisturi que ele e Girley supostamente faziam, para embelezar os animais, retirando a barbela e a crista.

Na sentença, o juiz Fernando Marney destacou que, embora os réus tenham negado os maus tratos aos animais, eles “confirmaram que realizavam cirurgias nos galos, sem terem as devidas capacidades técnicas”.

Sobre o tráfico de drogas, a defesa de Girley argumentou que o réu era, apenas, usuário e não comercializava as substâncias. Contudo, o magistrado ponderou que “o acusado incorreu na modalidade ´transportar e ter em depósito´ a substância entorpecente, ressaltando-se que para a caracterização do tipo penal em apreço não é condição essencial a prova de mercancia ou de atos correlatos, conformando-se a lei tão somente com a flexão de um dos núcleos verbais mencionados. Assim, a simples presença de uma das figuras típicas (formas de condutas) previstas no tipo penal já possui o condão de caracterizar o crime”.