Homem é condenado a mais de 11 anos de prisão por roubar R$ 50 de vizinha e estuprá-la, em Goiânia

Um homem acusado de roubar R$ 50 de sua vizinha, ameaçá-la com uma faca e depois estuprá-la, foi condenado nesta sexta-feira (28) a 11 anos e quatro meses de prisão. A determinação foi assinada pela juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), no último dia 24 de maio, o criminoso foi até a residência da vítima e praticou os delitos. Durante a audiência de custódia realizada nesta sexta, o acusado negou o estupro e disse que a relação sexual teve o consentimento da mulher. Em juízo, ele afirmou que estava utilizando entorpecentes no dia dos crimes e que, ao devolver uma enxada que havia pedido por empréstimo para sua vizinha, sentiu vontade de usar drogas, roubando a mulher em seguida.

Os policiais que atenderam a ocorrência no dia dos crimes foram testemunhas na audiência e confirmaram que o acusado confessou tanto o roubo, quanto o estupro. A prisão preventiva do homem foi decretada e ele não poderá recorrer da decisão em liberdade.

Pessoas próximas à vítima afirmaram que ela vinha sofrendo ameaças de morte por parte do criminoso e que teve que se mudar. Além do tratamento psicológico, em função dos traumas e pesadelos, a mulher também teve de se submeter aos cuidados para o combate de doenças sexualmente transmissíveis (DST).