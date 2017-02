Homem é baleado em tentativa de assalto na Avenida Rio Verde

Um homem de 43 anos foi baleado com dois disparos de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na manhã desta terça-feira (14), na Avenida Rio Verde, no Setor dos Afonsos, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que sofreu uma tentativa de assalto, quando um carro emparelhou ao dela. Os bandidos atiraram na traseira do veículo e conseguiram atingir uma das orelhas e as costas do homem.

A vítima conseguiu sair do veículo, que estava batido, e foi para um ponto de ônibus, onde foi encontrada pela PM.

Uma ambulância dos Bombeiros socorreu o homem, que foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Segundo o hospital, a vítima passa por cirurgia depois de ser avaliada na emergência e o estado de saúde dele é regular.

Os suspeitos fugiram sem levar nada e ainda não foram encontrados.