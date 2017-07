Homem é baleado em rua de Aparecida de Goiânia, pula muro para fugir, mas morre no interior de casa

Um homem foi morto após ser baleado nas costas na Rua T-6, no setor Parque Rio das Pedras, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (28). A vítima ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz caminhava pela rua quando um carro passou próximo dele. Os ocupantes de um veículo prata realizaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida nas costas, e, para tentar fugir, correu e pulou o muro de uma residência do bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) esteve no local para socorrê-lo, só que ele não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da casa. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) foi acionado para apurar a autoria e a motivação do crime.