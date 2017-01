Um homem foi baleado durante um assalto na Praça Universitária, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (05).

De acordo com informações preliminares de policiais militares (PM), a vítima foi abordada pelo suspeito e reagiu. Ele acabou baleado no braço. Ainda segundo os PMs a vítima foi levada junto com o carro sentido o setor Central.

Os policiais agora tentam rastrear o veículo