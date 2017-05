Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto na porta de uma lotérica na 5° Avenida, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26).

De acordo com um policial militar (PM) que atendeu a ocorrência, uma mulher foi abordada por um suspeito quando outra pessoa reagiu ao assalto e atirou na perna do criminoso. Ainda segundo informações preliminares do PM, o assaltante foi socorrido no local e os pertences da vítima foram recuperados.