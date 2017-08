Um homem foi assassinado na Rua da Floresta, no Jardim Real, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida com tiros no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Delegacia Estadual em Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada no local para apurar sobre a motivação e a autoria do crime sob coordenação do delegado Ernani Oliveira Cazer. Até o momento o nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.