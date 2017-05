Homem é assassinado dentro do carro por mais de 30 disparos no setor Santos Dumont, em Goiânia

Um homem foi morto dentro de um carro com mais de 30 disparos de arma de fogo na rua 20 do setor Santos Dumont, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (10) e chocou os moradores da região.

De acordo com o delegado Danillo Proto, a vítima de 36 anos estava com os familiares dentro do veículo quando outro carro se aproximou. Dois homens desceram e pediram que os parentes do rapaz saíssem do automóvel. Então a dupla efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima e em seguida fugiram.

O delegado disse que o homem que morreu tinha oito passagens pela polícia e que a suspeita é que o crime tenha sido motivo por acerto de contas. O nome dele não foi divulgado ainda pela polícia.