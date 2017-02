Homem é assassinado com tiro no peito em Aparecida de Goiânia

Um homem foi assassinado com um tiro no peito na Avenida Arão de Souza, no Bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, na noite desta segunda-feira (13).

Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado de bruços no chão com uma faca na mão. Familiares disseram à Polícia Militar (PM), que Francisco das Chagas Alves teria ido ao encontro do autor por conta de uma suposta desavença ocorrida entre os dois.

O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) foi acionado e as causas e autoria serão investigadas.