‘Hoje ela foi morar com Deus’, diz namorado de jovem assassinada em assalto em Aparecida de Goiânia

O namorado de Eduarda da Silva Galvão, de 18 anos, contou em entrevista a TV Anhanguera que a jovem estava empolgada com o fato dos dois irem morar sozinhos. “Ela não falava em outra coisa. Dizia que queria cozinhar nas panelas que ganhou no chá de panela”, afirmou o jovem.

No dia do assalto segundo Talison, Eduarda tentou mudar de horário, mas acabou desistindo. “Ela queria acompanhar tudo de perto”, pontou o namorado.

De acordo com Talison, foi um primo de Eduarda que avisou do assalto. “Um primo dela me ligou, mas eu achei que não era tão grave. A caminho do hospital, soube que ela não resistiu”, lembra.

O namorado contou que após o enterro dormiu no quarto da jovem, mas durante a noite acordou procurando por ela. “Não vou poder mais beijá-la ou vê-la”, afirmou Talison.

Em relação à segurança no setor, o jovem contou que já foi assaltado duas vezes e que Eduarda foi assaltada no dia do chá de panela, levaram o celular da jovem.

Crime

Eduarda foi uma das vítimas de um latrocínio (roubo seguido de morte) em Aparecida de Goiânia, na tarde de sábado (13). Além da jovem, morreram também o cabo da Polícia Militar do Distrito Federal Luciano Pereira dos Santos, de 39, e um dos suspeitos do crime, de 17.