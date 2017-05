HMI: Denúncia motivou vistoria

Os motivos para o fechamento da Central de Materiais e Esterilização (CME) foram denúncias protocoladas pelo Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Único de Saúde de Goiás (Sindsaúde) e do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Goiás (Sindambulância). A auditora fiscal do trabalho Jacqueline Carrijo, classificou os problemas encontrados como graves. Além de s...