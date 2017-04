O Hipermercado Extra do setor Serrinha, em Goiânia, fechou as portas no último sábado (1º). Na entrada da Loja, um cartaz comunicou o fechamento aos clientes.

“A partir de 1º de abril esta loja encerrará suas atividades”, diz a mensagem.

A loja do setor Bela Vista era a terceira da rede de hipermercados em Goiânia. Agora o Extra conta com apenas duas lojas, uma situada na Avenida Portugal, no setor Marista e a do Jardim Atlântico.