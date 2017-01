Hackers muçulmanos invadem site da Prefeitura de Palestina de Goiás e pedem por liberdade

Na mensagem, o grupo pede a libertação do povo palestino e sírio; o site da prefeitura foi retirado do ar e a autoria do ataque cibernético não foi atribuída a nenhum grupo extremista até o momento

Reprodução/ Site da Prefeitura de Palestina de Goiás