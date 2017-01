Habitação: Sorteio movimenta Vapt Vupt

Desempregada, Maria Helena Florência da Silva, de 51 anos, estava ontem no Vapt Vupt do Araguaia Shopping buscando algo que a filha Joyce Florência, 21 anos, tanto sonha: a casa própria. Maria foi junto com Joyce ajudá-la a fazer a inscrição para uma moradia popular no residencial Nelson Mandela ou no Jardins do Cerrado 10, ambos na capital. “Seria um sonho conseguir...