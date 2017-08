Há quase 20 dias paradas, obras do BRT geram prejuízos à população; veja na arte interativa 🎥 📊 📷

As obras do BRT, corredor rápido de transporte coletivo que vai ligar Goiânia a Aparecida, estão paradas desde o dia 14 do mês passado. Na última semana, a reportagem percorreu os 12 Km de trechos parcialmente construídos da construção e identificou os pontos mais críticos para quem vive ou trabalha nesses locais, como publicado na edição do último domingo.

Existiam duas frentes de obras do BRT. Do lado norte da cidade, entre o terminal Recanto do Bosque e o Rodoviário, e do lado sul na 4ª Radial. Passe o mouse nos pontos marcados no mapa abaixo e veja o que encontramos entre a região Noroeste da capital e o início da Avenida Goiás:

Próximo ao Terminal Isidória, as obras começaram recentemente, mas também estão paradas, deixando comerciantes da região insatisfeitos. Passe o mouse nos pontos marcados no mapa abaixo e veja o que encontramos nessa parte da obra parada do BRT:

A construção do BRT está parada porque a Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo seu financiamento, deixou de repassar recursos para o consórcio que executa a obra. O banco usou como argumento relatórios de três órgãos de controle que apontavam possíveis problemas futuros na execução da obra, se não houver fiscalização.

No sábado, o prefeito Iris Rezende (PMDB) disse que já se reuniu com a Caixa e espera o retorno da obra esta semana, mas não existem fatores que motivem essa expectativa.

Uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) e do Tribunal de Contas da União (TCU), responsável por um dos relatórios, estava marcada para a última terça-feira, mas ela foi remarcada. É a segunda vez que o encontro é redefinido.

A Caixa informou que só volta com os repasses se ter um parecer favorável do TCU ou do Ministério das Cidades. Nenhum dos órgãos de controle pede ou determina a paralisação da obra.