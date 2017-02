Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia fará ronda em bicicleta

Os 70 parques e praças de Aparecida de Goiânia terão a presença da Guarda Municipal com rondas em bicicletas. A Campanha de Policiamento em Bicicletas, será lançada nesta quinta-feira (23).

A iniciativa consiste na realização de rondas em bicicletas no interior dessas áreas, onde as viaturas da Guarda Civil Municipal não conseguem entrar. Inicialmente serão três equipes compostas por dois guardas cada. As rondas serão feitas em sistema de escalas, em horários alternados, permitindo que cada equipe atenda o máximo possível de praças ao longo do dia.

Segundo a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, as bicicletas utilizadas no novo atendimento foram adquiridas com recursos do Tesouro Municipal e toda a manutenção será realizada pela própria Guarda Municipal.