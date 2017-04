Guarda Civil Metropolitana lança operação em escolas de Goiânia

Cerca de 100 guardas irão intensificar a segurança das unidades escolares da rede municipal de ensino de Goiânia. O remanejamento integra a Operação Escola Mais Segura lançada nesta quarta-feira (5) pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). A ação foi instituída após os índices de criminalidade aumentarem nas escolas na capital, com casos de roubos, furtos, arrombamentos e vandalismo.

“Ação abarcará, especificamente, as unidades escolares da rede. Nesses locais, haverá monitoramento ostensivo, preventivo e repreensivo”, afirma o presidente da GCM, o comandante José Eulálio Vieira.



Atividades da operação serão estendidas para todos os pontos da capital com 30 viaturas destinadas ao patrulhamento. No entanto, José Eulálio citou que trabalho será intensificado em dois pontos de Goiânia. “Nossas equipes darão atenção especial às regiões Oeste e Noroeste, que são locais onde há maior índice de criminalidade”, disse o presidente.



Ele informou também que as ações executadas pelos profissionais da Guarda Civil Metropolitana serão de policiamento comunitário dentro das escolas. “A cobertura nas instituições será integral, 24 horas. Ocorrerá no período de expediente e fora dele”.



Segundo a proposta da operação, o efetivo da Guarda será dividido em regionais e foco será nas escolas onde não há alarme. “E as regionais que precisam de ação mais intensa contarão com cerca de quatro viaturas para fortalecer o trabalho de inspeção”, ressaltou.



Presente também no lançamento da Operação Escola Mais Segura, o diretor de Administração e Finanças da SME, Fábio Pereira Mello, ressaltou que a Educação tem buscado priorizar o sistema de monitoramento nas instituições. “Muitas já possuem e estamos na fase de implantação dessa ferramenta nas demais. “A SME e GCM intensificam essas ações em conjunto e estamos delimitando os espaços e componentes desse sistema de alarme para, posteriormente, encaminhar para a Comissão de Licitação”, disse o diretor. Fábio Mello ainda destacou que a parceria de hoje é extremamente produtiva e disse esperar que, de fato, haja redução dos índices de criminalidade.