Guarda civil é preso em flagrante em Goiânia

Um guarda civil metropolitano, de 32 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (19), suspeito de negociar e comprar munições em Goiânia. A Polícia Militar (PM) prendeu ele e um outro suspeito que portava uma arma de fogo calibre 38 e porções de droga, no Residencial Jardim do Cerrado.

De acordo com a PM, foi possível levantar algumas informações da compra das munições através do celular do guarda, que continha negociações. A corporação conseguiu localizar 140 munições dos calibres 32, 38 e 9mm, ainda embalados.

Na Central de Flagrantes, onde foi autuado, o guarda permaneceu em silêncio.