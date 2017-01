Grupo vai fiscalizar situação no Amazonas

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, informou ontem ao Tribunal de Justiça do Amazonas que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criará um grupo para “fiscalizar” o cumprimento de medidas prometidas por autoridades do Estado para melhorias no sistema penitenciário. O grupo será formado em 30 dias e deverá contar com representantes de outros órgão...