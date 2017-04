Grupo suspeito de aplicar golpes na venda de carros de locadoras é preso em Goianésia

A Polícia Civil (PC) de Goianésia prendeu quatro pessoas por associação criminosa, estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica. Os autores do delito vêm do Distrito Federal e vinham para Goianésia com o intuito de cometer fraudes. O caso foi divulgado nesta segunda-feira (24) pela PC.

Os autores alugavam carros em locadoras com documento falso e posteriormente vendiam o veículo. Eles também realizavam compras fraudulentas no comércio local. Com o grupo foi encontrada ainda uma procuração feita com documento falso na cidade de Santa Rita do Novo Destino, que autorizava a movimentação de uma conta de R$ 1,5 milhão em Brasília. Segundo a PC, “esse fato será melhor esclarecido” no inquérito. A prisão ocorreu na última quinta-feira (20).

De acordo com informações preliminares da PC, a maioria tem várias passagens criminais. A orientação é que, se algum comerciante tiver sido vítima, que procure a delegacia de Polícia de Goianésia.