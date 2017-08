Grupo rouba agência dentro da sede do Detran em Goiânia

Atualizada às 23 horas - 04/08/2017

Criminosos roubaram o posto de atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF) instalado dentro da sede do Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO), na Cidade Jardim, em Goiânia, no início da noite desta sexta-feira (4). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o gerente e o segurança foram rendidos no momento em que saiam do local, por volta das 19 horas, e obrigados a reabrir a agência.

O vigilante foi encontrado amarrado dentro da agência, segundo a PM, mas ninguém ficou ferido. “O segurança relatou que eles foram rendidos por dois homens, mas que haveria cinco pessoas do lado de fora. De dentro da agência, eles se comunicavam com outros por meio de um rádio e um celular”, informou o assessor de comunicação da PM, o tenente-coronel Marcelo Granja.

Dentro da agência, de acordo com Granja, os criminosos fizeram o gerente abrir aproximadamente quatro cofres. A ação, descrita como “discreta” durou cerca de 20 minutos.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso, mas a Polícia Militar (PM) faz buscas para localizar os suspeitos. “Além das viaturas da área, as Rondas Extensivas e Táticas Metropolitana (Rotam) e o Comando de Operações Especiais estão atuando para localizar e prender os criminosos”, afirmou Granja.

De acordo com a assessoria de imprensa do Detran, o serviço de segurança do posto é realizado por empresa privada contratada pela Caixa. “O Detran vai acompanhar as investigações e colaborar no que for necessário para que assalto seja solucionado”, afirmou a assessoria, em nota, acrescentando que a segurança da unidade será reforçada. A Caixa informou que vai colaborar com as investigações. O valor levado não foi divulgado.