Grupo Jaime Câmara conquista seis prêmios

O Grupo Jaime Câmara (GJC) recebeu na noite de terça-feira (25) seis entre as 15 premiações no 6º Prêmio Detran-GO de Jornalismo, cinco deles conquistados pelo jornal O POPULAR e um pelo jornal DAQUI. O tema dessa edição foi “Sua educação muda o trânsito”.

As três colocações na categoria impresso (veja o quadro) foram ocupadas respectivamente pelos repórteres Pedro Nunes, Sarah Teófilo e Katherine Alexandria, do POPULAR, que renderam premiações de R$ 5 mil a R$ 10 mil. Já os contemplados na categoria fotojornalismo foram os repórteres fotográficos Zuhair Mohamad e Marcello Dantas, pelo POPULAR, e Sebastião Nogueira pelo DAQUI.

Confira os vencedores:

Jornalismo Impresso

1° Jeitinho responde por 97% das multas

Pedro Nunes / O Popular



2° É rapidinho, mas não é legal

Sarah Teofilo / O Popular



3° Crise não reduz gastos com multas de trânsito

Katherine Alexandria / O Popular



Fotojornalismo

1° Lembrança

Zuhair Mohamad / O Popular



2° Volta sem querer

Marcello Dantas / O Popular



3° Menino morre e cinco ficam feridos

Sebastião Nogueira / Jornal Daqui



Webjornalismo

1° Sinal verde para a transformação do trânsito

Thiago Araújo / Jornal Folha Z



2° Do ensino de base às autoescolas

Marcelo Gouveia / Jornal Opção



3° Inovar para educar

Fernando Dantas / Portal Leitura Estrategica





Radiojornalismo

1° Respeito a sinalização torna o trânsito mais seguro

Gildesio Bonfim / Rádio Brasil Central



2° Ciclovias, politica de incentivo

Jenifer Jacob / Rádio Brasil Central



3° Humanidade deixa trânsito

Emanuelle De Paula / Rádio Aliança



Telejornalismo

1° Civilidade no trânsito

Paulo Henrique Santos / TV Record



2° Educação no trânsito

Segismar Bezerra / Fonte TV



3° Trânsito, respeito é bom e preserva vidas

Fernanda Arcanjo / Fonte TV