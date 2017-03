Grupo invade Cmei para comer, em Aparecida de Goiânia

Um grupo invadiu, na noite de quinta-feira (24), um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), no Madre Germana I, em Aparecida de Goiânia.

A Guarda Civil Municipal (GCM) garantiu que não houve furto, mas os suspeitos invadiram a cozinha para se alimentarem. A Polícia Militar (PM) foi acionada para reforçar a vigilância nas redondezas do Cmei. A GCM trabalha com a Polícia Civil (PC) para localizar os envolvidos no crime.

Sobre à suspensão das aulas, a Secretaria de Educação disse que é temporária e a previsão é que o retorno seja na próxima segunda-feira (27).