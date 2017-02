Grupo especial da polícia atuará em Luziânia para conter onda de violência na região

O governador Marconi Perillo determinou o envio das forças especiais da Polícia Militar de Goiás para auxiliar no combate à criminalidade no município de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A decisão foi tomada após uma onda de violência tomar conta da região. O número de homicídios triplicou em janeiro de 2017 em relação com o mesmo período do ano passado. Foram registrados 24 assassinatos no último mês. Moradores da cidade estão assustados com a onda de violência na região.

Marocni chegou a conversar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, sobre o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para o município, mas, após consulta à SSPAP-GO, houve o entendimento de que tropas goianas são suficientes para atender às demandas do município e região.



A decisão foi tomada com base no trabalho realizado pelos departamentos de inteligência das forças policiais que monitoram anomalias e manchas criminais em todos os 246 municípios. Segundo estimativa do IBGE, a população na cidade é de 196 mil habitantes.

De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciaria do estado, apenas em janeiro deste ano, foram registrados 23 homicídios dolosos e 14 tentativas; 86 furtos e 11 roubos em residência, e um latrocínio. Em 2016 foram registrados sete homicídios na cidade no primeiro mês. Se comparado com o número deste ano, o índice de assassinatos subiu 243%. A Polícia Civil disse que todos foram assassinados a tiros e em bairros afastados do centro. As vítimas tinham idade entre 18 e 30 anos.

A vigilância na cidade e na região ficará a cargo dos Homens do Comando de Missões Especiais (CME), formado pelo Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Regimento de Polícia Montada (RPMont), Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e do Batalhão de Choque.