Grupo em Goiânia convoca manifestação pedindo renúncia de Temer e Diretas Já

Uma manifestação pedindo a renúncia do presidente Michel Temer e Diretas Já está programada para às 16h desta quinta-feira (18) na Praça do Bandeirante, em Goiânia. A ação é do grupo Povo Sem Medo – Goiás.

O movimento foi criado através das redes sociais entre a noite dessa quarta-feira (17) e madrugada desta quinta-feira (18), após a divulgação das delações da JBS e as gravações onde o presidente Michel Temer apoia a compra do silêncio de Cunha. "Tem que manter isso, viu?", afirmou peemedebista.

Além da manifestação programada para está tarde, outras ações já ocorreram em São Paulo, no Rio de Janeiro e na porta do Palácio do Planalto desde que as delações foram divulgadas. Nesta manhã, Temer após receber um senador acriano cancelou toda sua agenda e está fazendo despachos internos.