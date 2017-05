Grupo compartilha técnica de separação e compostagem

A experiência do programa Residência Resíduo Zero foi positiva e incentivou a ampliação até chegar às unidades de ensino. O engenheiro ambiental e sanitarista Ramon Brito participou do primeiro treinamento oferecido pela Sociedade Resíduo Zero e Sociedade de Integração e Ação Comunitária Vida Melhor. Apesar de ter a profissão ligada às questões ambientais, ele diz que não...