Grupo coloca fogo em pneus e fecha trecho da Av 24 de Outubro por estar a mais de 30 horas sem luz

Atualizada às 12h10.

A falta de energia é o motivo de um protesto que reúne cerca de 100 pessoas na Avenida 24 de Outubro, no Setor Aeroviário, em Goiânia, na manhã desta quinta-feira (16). O grupo alega que o fornecimento foi suspenso após a chuva da tarde da última terça-feira (14). Já acionaram a Celg, mas até o momento nenhuma equipe esteve no local.

Segundo a Polícia Militar (PM), moradores e comerciantes atearam fogo em pneus e a Avenida ficou interditada nos dois sentidos. O protesto segue de forma pacífica. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, conteve as chamas e retirou alguns galhos.

Georthon Antonio Soares, 33, dono de lanchonete contou a reportagem do POPULAR que seu prejuízo é de R$ 5 mil em média. Ele perdeu vários produtos entre carnes, queijos e salgados.Já o prejuízo de Kênia Fonseca Costa, dona de uma panificadora, passa dos R$ 12 mil.

Através do Twitter, a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Rmtc) informou que as linhas 164,305 e 917 estão comprometidas.