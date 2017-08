Um grupo de manifestantes interditou a avenida Goiás Norte, no Jardim Ipê, no setor Central, em Goiânia, no início da manhã desta teça-feira (8). Os manifestantes alegam que estão com os salários atrasados há dois meses.

Os trabalhadores colocaram fogo em pneus para bloquear a pista. No entanto, o ato segue pacífico.

Viaturas da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros estão no local.