Granizo, enxurrada e alagamentos: Forte chuva em Goiânia causa estragos

Atualizada às 16h27 - 24/02/2017

A forte chuva que cai em Goiânia na tarde desta sexta-feira (24) causou vários alagamentos, congestionamentos e estragos em veículos.

Em avenidas de grande fluxo como a T-9, no Jardim América, Aderup, na Vila Canaã e Laudelino Gomes, no Setor Bela Vista, quem se arriscou a encarar a água teve problemas. Motos e carros foram levados pela enxurrada.

Na Rua 15, no Setor Bueno, uma caçamba foi movida com a força da água para o meio da pista. Em vários bairros, há também registros de chuva de granizo. Árvores caídas e semáforos inoperantes complicam o trânsito na região do Setor Bueno.

Em breve, novas informações.