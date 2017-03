Grávida diz ter sido agredida por segurança de UPA, em Luziânia

A Polícia Civil investiga um caso de agressão a uma grávida, de 32 anos, dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Estrela Dalva, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (19).

Ana Paula de Freitas estava na unidade acompanhando o marido, que recebia atendimento, quando teria sido agredida pelo vigilante do local.

Um vídeo que circula na internet (veja abaixo) mostra o momento em que o homem ameaça Ana Paula: “Moça, eu vou quebrar seu telefone”. Em seguida, a imagem fica borrada e é possível ouvir a vítima falando: “Estou grávida, me dá meu telefone aqui”.

Ao G1, a advogada da vítima, Mércia Kurudez Cordeiro, disse que ela havia se sentado em uma cadeira porque estava tendo um sangramento e não poderia ficar em pé, já que tem gravidez de risco com descolamento de placenta. Ainda assim, o vigilante insistiu que ela saísse da cadeira e ameaçou retirá-la a força.

“Ela disse que o vigia chegou bravo dizendo que ela não podia se sentar lá e que ela ia sair dali, querendo ou não, que se precisasse ia retirá-la na marra. Ela disse que iria começar a filmar, foi quando ele veio em direção a ela. Ela não sabe se ele queria realmente bater nela ou no celular, mas acertou a testa dela e ela começou a chorar, ficou muito nervosa e chamou a polícia, que colheu depoimentos de testemunhas e foi até a delegacia registrar o caso”, disse ao G1.

Ainda de acordo com a reportagem, o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Mendes, informou que o vigilante já tinha duas passagens, sendo uma por violência doméstica e outra por resistência, desobediência e porte ilegal de arma de fogo, ambas em menos de um ano.

Ao G1, o secretário de saúde de Luziânia, Whaterson Roriz, afirmou que o vigilante é de uma empresa terceirizada e foi afastado no mesmo dia.