Grávida de quíntuplos de Nerópolis já sabe o sexo de todos os bebês; qual seu palpite?

Moradora de Nerópolis, a técnica em enfermagem Carla Divina Faria de Oliveira, de 24 anos, está grávida de quíntuplos e já sabe o sexo dos filhos. São quatro meninas e um menino, segundo o exame de ultrassom realizado na quinta-feira (2).

De acordo com a futura mamãe, grávida de 17 semanas, de forma natural, a saúde de todos vai bem."Foi uma surpresa, mas eu e meu marido estamos achando tudo ótimo. Graças a Deus estão todos bem. Mais do que saber o sexo, essa era nossa maior preocupação", disse Carla.

Já que está tudo certo, agora é só decidir os nomes né? No caso, esse tem sido um problema para a técnica em enfermagem e seu marido, o encanador industrial Luciano Gomes, de 39 anos. Como souberam primeiro o sexo de dois, eles escolheram Lucas e Giovana. Agora, como já sabem que o restante são meninas e só um é menino, o nome pode mudar.

"Eu e meu marido agora estamos 'brigando' aqui em casa. Eu quero Lucas e ele, Arthur. Vamos ver. Já em relação às meninas, só escolhemos o da Giovana. Os outros ainda vamos pesquisar com carinho para decidir", falou Carla.

Raridade

Antes dessa gestação, Carla engravidou de gêmeos, mas eles morreram depois do parto. A atual gravidez, ela classifica como "um milagre de Deus". A "Lei de Hellin", uma das teorias mais tradicionais para se calcular a probabilidade de nascimentos múltiplos, diz que a chance de nascerem quíntuplos a partir de gestações naturais é de 1 a cada 65.610.000 de nascimentos.

Até mesmo o obstetra da mulher, Francisco Lobo, ficou surpreso com o caso. “Não conheço nenhuma gestação semelhante que tenha ocorrido assim, de forma natural. Normalmente até pode ocorrer em situações em que houve tratamento ou foi feita a inseminação artificial. Mas assim, naturalmente, nunca tinha ouvido falar antes”, disse o médico.

O profissional ainda explicou que considera essa gestação delicada, mas afirma que teve boas experiência com múltiplos fetos. “Eu acompanho apenas esse tipo de gestação, que sempre são muito complicadas. Mas as probabilidades de que tudo corra bem varia muito de paciente para paciente, então não há como precisar, mas a Carla está indo bem. Meu recorde foi o acompanhamento de uma gestação de quádruplos, que nasceram em dezembro de 2015, e deu tudo certo”, concluiu.

Susto

A família está em festa com a gestação e todos muito ansiosos, mas o pai está também muito surpreso. Luciano conta, aos risos, que recebeu a notícia do sogro sobre os seus quíntuplos. "Ele me ligou e ficou rodeando, disse que eu teria trabalho e precisaria trocar de carro. Pensei: 'Será que são gêmeos de novo?'. Quando ele falou que eram quíntuplos, eu não acreditei. Tanto que, em segredo, levei minha esposa para fazer outro ultrassom e confirmar. Aí foi quando a ficha caiu", lembra o encanador industrial.

Luciano também tem uma irmã gêmea e outro filho, de um ano, de um relacionamento anterior. Agora, ele quer "fechar a fábrica".