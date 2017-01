Grávida de nove meses desaparece dois dias antes do parto

A gestante Maria Elaine Félix, de 45 anos, está desaparecida há dois dias. O marido, familiares e amigos fazem uma campanha nas redes sociais em busca de informações da mulher. A cesária estava agendada, para esta sexta-feira (13), em um hospital na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Na quarta, Maria Elaine foi visitar a filha em Olaria, também na Zona Norte. A filha contou ao marido da gestante, Rodrigo Monteiro da Rocha, que ela esteve na residência e falou que ia comprar tintura para cabelo, mas não retornou.

Rodrigo conta que último relato que teve com a mulher foi às 10h de quarta-feira e não percebeu nenhuma alteração. No entanto, como ele trabalha como taxista perdeu a noção do tempo e percebeu que tinha algo errado quando às 3h de quinta-feira notou que ela não tinha feito nenhum tipo de contato.

Ao checar o telefone, Rodrigo viu quatro chamadas da filha de Maria Elaine e chegou a pensar que o bebê tinha nascido, mas ao conversar com a enteada descobriu que a mulher tinha desaparecido.

Familiares e amigos já percorreram hospitais, unidades do Instituto Médico Legal (IMLs) e as ruas de Olaria, sem êxito. A família teme que algo ruim tenha acontecido.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DPPA) e caso alguém tenha visto Maria Elaine ou tenha informações de seu paradeiro pode ligar para 21 2202-0338 e 2582-7129 ou para o Disque-Denúncia 21 2253-1177.