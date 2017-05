Governo veta projeto que proibia apreensão de veículo com IPVA atrasado em Goiás

Proposto pelo deputado Henrique Arantes, o projeto de lei nº 2370/16 foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás, mas vetado pelo Governo do Estado. A propositura proibia que os órgãos fiscalizadores apreendessem veículos pelo fato de estarem com o Imposto sobre Propriedade Veicular (IPVA) atrasado em até um ano.

O parlamentar justificou, à época, que tal “apreensão seria absurda”, pois retira a posse e interfere na propriedade sem que seja assegurada a ampla defesa do proprietário. Ele ainda utilizou um trecho da Constituição Federal, que em seu artigo 5º garante a todo cidadão o direito de ir e vir e o direito de se locomover, entrar, sair e permanecer no País com seus próprios bens.

Ao enviar o veto integral do projeto ao Legislativo, a Governadoria rebateu que a retenção do veículo não se dá pelo simples fato do pagamento estar atrasado e, sim, pelo fato do veículo não ter sido relicenciado. “O Código Brasileiro de Trânsito determina que o veículo somente será considerado licenciado se estiverem quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas”, escreveu.

Assim sendo, a retenção do veículo respeitaria base legal, uma vez que o licenciamento vencido é considerado inválido e não pode mais comprovar posse do carro, caminhão, ônibus ou moto.