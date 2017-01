Governo lança estratégia para redução de homicídios

O governo federal pretende reduzir em 7,5% o número anual de homicídios dolosos nas capitais do País em 2017 com medidas do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado ontem pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A partir de 2018, a meta será ampliada para cerca de 200 cidades no entorno das capitais.Entre as diretrizes do plano para os primeiros dois an...