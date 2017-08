Governo federal cassa concessão da BR-153 explorada pela Galvão Engenharia entre Goiás e Tocantins

O governo federal formalizou nesta quarta-feira (16) a caducidade do contrato de concessão do trecho de 624,8 quilômetros da BR-153, entre Anápolis e Aliança do Tocantins (TO), sob responsabilidade do Grupo Galvão Engenharia. O decreto com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira e acata recomendação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O decreto diz: "Fica declarada a caducidade da concessão de titularidade da Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A - BR-153/GO/TO por inexecução contratual por parte da referida Concessionária, nos termos do parágrafo 4º do art. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995".

A decisão foi determinada pelo Ministério dos Transportes porque a empresa teria descumprido as cláusulas do contrato, que previa a duplicação do trecho. Quase três anos após a concessão, praticamente nenhum investimento foi realizado e a rodovia está praticamente em estado de abandono.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deve assumir a manutenção do trecho, até que um novo leilão seja realizado e uma nova empresa assuma a concessão. Para isso, o órgão deve receber uma verba de cerca de R$ 52 milhões do Ministério dos Transportes.

A rodovia foi leiloada em 2014, no governo de Dilma Rousseff, e agora deverá ser objeto de novo leilão no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).