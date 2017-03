Governo estadual deverá coordenar projeto de trem Goiânia-Brasília

O governador Marconi Perillo apresentou o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (Evetea), para a consolidação da ligação ferroviária entre Brasília e Goiânia, ao ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. O encontro foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

De acordo com a assessoria de imprensa de Perillo, o projeto, produzido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conta com um completo estudo sobre o cronograma da obra, inclusive com a engenharia financeira.

Durante o encontro, segundo inforamções da assessoria, Moreira Franco teria solicitado ao governador que lidere o processo.

A previsão é que em, no máximo, seis meses a concessão seja colocada aos investidores.

O encontro contou com a presença do senador Wilder Morais, do deputado federal Alexandre Baldy, do secretário Extraordinário e suplente de deputado federal Sandes Júnior e do diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos.