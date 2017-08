Governo decreta ponto facultativo no dia 8 de setembro

O governo do Estado decretou ponto facultativo no dia 8 de setembro, um dia após o feriado do Dia da Independência, que cairá numa quinta-feira.

O decreto foi assinado pelo governador Marconi Perillo, nesta quarta-feira (30), mas não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação, fiscalização e Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (Vapt Vupt) sem prejuízo de outras, a juízo dos respectivos dirigentes.