Governo decreta ponto facultativo no dia 13 de abril em Goiás

A quinta-feira (13) será ponto facultativo nas repartições públicas estaduais em Goiás. O governador Marconi Perillo decretou nesta quinta-feira (6) a autorização. A data cairá na quinta-feira Santa e consta no Decreto nº 8.930.

De acordo com o documento, porém, para alguns órgãos essa medida não se aplicará. São as áreas que desenvolvem atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável à continuidade do serviço.

Entre esses órgãos estão as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação, fiscalização, e os Vapt Vupts, sem prejuízo de outras, “a juízo dos respectivos dirigentes”.