Governo decide acabar com o programa Ciências sem Fronteiras

Lançado em julho de 2011, o programa Ciências sem Fronteiras, que custeava cursos de graduação para estudantes brasileiros no exterior, chega ao fim. A decisão foi feita pelo Ministro da Educação Mendonça Filho, que entendeu que o programa não trouxe os resultados esperados, “devido à deficiência em inglês dos brasileiros e à falta de diretrizes claras sobre que perfil de estudante deveria ser financiado”, diz a publicação de Lauro Jardim em seu blog no jornal O Globo.

De acordo com Jardim, Mendonça Filho teria feito as contas e afirmado que com o dinheiro gasto para mandar 30 mil estudantes para estudar fora, “seria possível pagar a merenda escolar para 40 milhões de alunos da escola básica”.