Governo de Goiás nomeia 270 aprovados no concurso dos bombeiros

Os 270, sendo 250 soldados e 20 cadetes, aprovados no último concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foram nomeados. Em breve será divulgado o cronograma completo para a inclusão e a matrícula nos cursos de formação.

O trâmite agora passa pela Secretaria de Estado da Casa Civil, que vai publicar o decreto de nomeação no Diário Oficial. Todos os nomeados vão passar por cursos de formação para que sejam capacitados a exercer funções inerentes à profissão bombeiro militar como o resgate pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento, além de ações de defesa civil e de proteção ao meio ambiente.