Governo de Goiás não passa lista de afetados pela ampliação do Parque da Chapada dos Veadeiros

Prazo do MPF ao Estado para que enviasse nomes dos afetados pela ampliação do parque venceu no dia 2 de maio. ICMBio aponta só 15 propriedades, mas também não repassa dado

Ricardo Rafael

Saltos do Rio Preto estão dentro do limite atual do PNCV, mas mirante de onde é possível avistá-los é área disputada no processo de ampliação