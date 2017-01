Governo abre inscrições para quase 1,5 mil apartamentos com prestações de R$ 80 a R$ 270

Na próxima terça-feira (10), a Agência Goiana de Habitação (Agehab), abre as inscrições para moradias no Conjunto Vera Cruz, denominado “Residencial Nelson Mandela”, e Jardins do Cerrado 10 – Fase 6, em Goiânia.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.agehab.go.gov.br ou em postos de atendimento do Vapt-Vupt até 10 de março de 2017. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial de Goiás de segunda-feira (2). Serão selecionados candidatos para 1.131 unidades habitacionais do Residencial Nelson Mandela e 324 para o Jardins do Cerrado 10.

Podem concorrer famílias com renda familiar bruta até R$ 1.800, que não possuam outro tipo de moradia ou benefício habitacional governamental e com vínculo comprovado de no mínimo três anos com o município de Goiânia. De acordo com o presidente da Agehab, Luiz Stival, a prestação para o beneficiário deve variar entre R$ 80 e R$ 270, de acordo com a renda familiar, financiados pela Caixa Econômica Federal. Ele também lembra que, além das parcelas do financiamento, o beneficiário terá que arcar com as despesas de condomínio.

No momento da inscrição nos Vapt Vupt, o interessado deve estar de posse do RG e CPF do titular e de todos os dependentes para conferência de informações, além de comprovantes do estado civil, endereço, renda e do título de eleitor, número do CadÚnico, caso possua, e atestado médico contendo a Classificação Internacional da Doença (CID), caso haja alguém na família com deficiência. A lista de famílias habilitadas a participarem do sorteio será divulgada no site da Agehab na data prevista de 15 de março. O sorteio das famílias será realizado em 24 de março, com acompanhamento do Ministério Público (cronograma abaixo).

Serão grupos prioritários os idosos e deficientes. Também terão mais chances no processo seletivo as famílias que vivem em Goiânia há mais de 5 anos, moradores de áreas de risco, insalubres ou desabrigadas, mulheres chefes de família, famílias com filho(s) em idade inferior a 18 anos, famílias com ônus excessivo de aluguel e famílias com pessoa(s) com deficiência. Todas as informações deverão ser confirmadas por meio de documentos.

O resultado final terá um acréscimo de 30% de cadastro reserva, que será utilizado caso as famílias sorteadas tenham a documentação indeferida pela Agehab ou Caixa. Quem já se cadastrou para moradia na Agehab anteriormente e não foi beneficiado deve fazer novamente a inscrição. É permitida a inscrição para os dois empreendimentos.



Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. A obra está com 75% executados em janeiro de 2017. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro. A seleção para 30% destes apartamentos já foi realizada pela Prefeitura de Goiânia dentro da cota do Município.