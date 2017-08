Governador veta itens de proposta sobre convocação de militares da reserva

O governador Marconi Perillo (PSDB) vetou nesta terça-feira (8), de forma parcial, 15 itens da proposta que aborda a convocação de policiais militares da reserva remunerada para voltar à ativa em Goiás.

Com os vetos, os agentes da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo somente por ato do Governo do Estado, visando atender ao interesse público e às necessidades especiais da corporação, sem a necessidade de parecer prévio do Comando Geral da Polícia Militar.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), a convocação possui caráter transitório, aceitação voluntária e terá prazo de 24 meses, prorrogável por igual período.

No último dia 25 de julho, um projeto de lei foi aprovado pela Casa, permitindo a convocação por parte do Estado de 3.170 policiais inativos para trabalhar. O projeto é de autoria do próprio chefe do Executivo estadual e foi enviado à Alego em 5 de dezembro do ano passado.

Os vetos parciais em questão tramitam agora na Alego. Os deputados, por orientação do líder do Governo na Alego, Francisco Oliveira (PSDB), ainda vão analisar as razões e deliberar se mantém ou derrubam os vetos de Marconi Perillo em sessão ordinária.