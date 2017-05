Governador anuncia que não terá aumento na passagem do transporte coletivo na Grande Goiânia

O governador de Goiás, Marconi Perillo, divulgou nesta quarta-feira (17), pelo Twitter, que o Estado fechou um acordo com as empresas responsáveis pelo transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia para congelar o preço da passagem nos atuais R$ 3,70. Havia uma negociação, anteriormente, para que o valor fosse reajustado e que poderia chegar a R$ 4.

Veja o vídeo do governador na íntegra que foi colocado em sua rede social:

Ótima notícia para quem usa o transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia: o valor da passagem não terá aumento. Vejam no vídeo: pic.twitter.com/8sYZvY5TKt — Marconi Perillo (@marconiperillo) 17 de maio de 2017

Segundo o governador, a proposta é que o Estado arque, com os recursos do Tesouro Estadual, com 100% do Passe Livre Estudantil. Antes, conforme Perillo, Goiás arcava com 50% desse montante e o percentual restante era absorvido pelas prefeituras da Grande Goiânia. “Como as prefeituras não conseguiram, haveria, agora, a necessidade de se aumentar o preço da passagem para que as empresas pudessem pagar o aumento salarial dos trabalhadores das empresas de ônibus”, explicou.

Para ele, com a decisão, será possível “compensar essa falta de aumento da passagem com o aumento da gratuidade. Em compensação as companhias de ônibus não irão aumentar o preço da tarifa que fica congelada nos atuais R$ 3,70 e elas se comprometeram a fazer os investimentos na melhoria da qualidade do transporte coletivo”.

Ele informou, também, que as empresas se comprometeram a fazer reajuste salarial dos trabalhadores das companhias. Ainda conforme o governador, o Sindicato das empresas protocolou no Ministério Público do Trabalho o compromisso de reposição integral do INPC sobre o salário dos motoristas.

No acordo, as empresas se comprometeram, ainda, a instalar e operar 1.061 câmeras de segurança no Eixo Anhanguera. Segundo Marconi, serão 727 câmeras nos ônibus, 258 nos terminais e 76 câmeras nas estações de embarque. “Todas interligadas com a Secretaria de Segurança Pública, para que as nossas polícias possam acompanhar em tempo real a movimentação dos terminais”, pontuou.

O governo estadual estabeleceu prazo de 30 dias para funcionamento integral do monitoramento eletrônico em todo o Eixo Anhanguera; o que inclui os ônibus, terminais e pontos de embarque. As empresas acertaram, também, que manterão a discussão sobre os investimentos necessários, sem condicionar a complementação entre os reflexos do Passe Livre Estudantil integral e os cálculos da tarifa contratual.

