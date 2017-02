Golpe oferece R$ 100 de crédito no Uber e clona cartões de usuários

Atenção! Golpe novo na praça. Circula na internet uma super promoção de Carnaval para novos usuários do Uber. Ao clicar em um link que vai chegar no seu e-mail e se cadastrar, você ganha R$ 100 em bônus, bom né? Bom de mais para ser verdade, inclusive.

Isso na verdade é o golpe que vem enganando usuários brasileiros. Quando a pessoa clica no link é direcionada para sites falsos, criado apenas para a "campanha" e o cartão de crédito acaba clonado no fim do cadastro. Entre os domínios usados estão o uberdesconto.com.br e o ubercupomonline.com.br.

“Além de clonar o cartão de crédito da vítima, o golpe dá ao criminoso um crédito de R$ 20 no aplicativo caso um novo usuário venha a se cadastrar no serviço usando seu código de referência, ou seja, ele lucra duas vezes”, explica o analista sênior da empresa de segurança Kaspersky no Brasil, Fabio Assolini.