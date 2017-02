Gol apareceu em imagens

O gol prata encontrado no local onde o corpo de Ana Clara foi achado é o mesmo carro que aparece em imagens de uma câmera de segurança instalada na rua onde a menina morava. No início da semana, o delegado titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Valdemir Pereira da Silva, responsável pelo caso, havia descartado a ligação do veículo com o crime (veja texto ao lado). “Nós tínhamos identificado esse carro desde sexta-feira, pelas câmeras. Aí a polícia ouviu ele (o suspeito). Ele disse que não tinha nada a ver e ele foi liberado. Infelizmente, é ele mesmo”, relatou o pai da garota, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Arlindo Sebastião Camargo. Desde a última sexta-feira, dia em que Ana Clara desapareceu, o pai diz estar 24 horas na busca pela filha, e mantinha esperanças de encontrar a menina com vida. Na manhã de ontem, ele se preparava para uma entrevista quando um repórter deu a ele a notícia que o corpo da filha havia sido encontrado.

O subtenente conta que, imediatamente, seguiu para o quilômetro 12 da GO-462, em Santo Antônio de Goiás. O corpo estava em uma mata, bem próxima à rodovia. O carro prata flagrado na câmera de segurança estava abandonado na estrada vicinal que dá acesso ao local. “Eu não esperava encontrar ela dessa maneira. Esperava que ela voltasse com vida, com saúde. Esperava que ela voltasse para casa. Não tenho nem palavras. Está doído, muito doído”, diz o pai, enquanto aguardava o fim da perícia. Separado da mãe de Ana Clara há cerca de quatro anos, o pai não via a filha há três anos. Segundo Arlindo, a última conversa entre os dois ocorreu por telefone, há cerca de um ano e meio. Ele diz ter mantido distância a pedido da mãe.