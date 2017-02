Goianos já podem verificar se estão na lista de beneficiários de kit gratuito da TV digital

Há exatos 100 dias do desligamento do sinal analógico de televisão em Goiânia e outros 28 municípios goianos, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal já podem conferir se estão na lista de beneficiários de um dos mais de 266 mil kits gratuitos da TV digital (antena, conversor e controle remoto).

A partir desta segunda-feira (20), os inscritos podem acessar o site da Seja Digital, entidade responsável pela operacionalização da mudança do sinal analógico para digital no Brasil, para saberem se foram contemplados com o kit. Uma ligação gratuita para o número 147 também dará a informação ao beneficiário, que precisará estar com o CPF ou o NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Apenas na capital, serão distribuídos mais de 100 mil kits.

Confira a lista de cidades goianas que terão o sinal analógico de televisão desligado no dia 31 de maio: