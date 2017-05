Goiana que gravou vídeo dizendo que 'odeia gente gorda' pede desculpas; veja vídeo 🎥

Silmarley Tomazini, esposa do industriário Giuliano Tomazini, de Pires do Rio, pediu desculpas nesta sexta-feira (19) por um vídeo no qual aparece dizendo que "odeia gente gorda". As imagens, publicadas no Stories do Instagram dela, causaram polêmica e revolta e rapidamente se espalharam por grupos de aplicativos de troca de mensagens e pelas redes sociais.

Ela começa a sequência de vídeos contando que estava estacionando o carro quando "uma gorda entrou na minha frente".

"A gorda pegou a minha vaga. Eu odeio gorda, odeio, odeio gente gorda, não gosto, por isso que eu odeio. Só abaixo de 55kg que pode", afirmou.

Por telefone, Silmarley contou ao O POPULAR que foi mal interpretada e pediu desculpas àqueles que se ofenderam.

"Essa não era a minha intenção, eu não quero causar transtorno para ninguém. Foi uma brincadeira de mal gosto, desculpem. Eu estava brincando e fui mal interpretada. Foi uma brincadeira de mal gosto", explicou a mulher, que também divulgou nota de esclarecimento.

Confira a nota na íntegra:

"Olhem, eu fiz uma "brincadeira" entre amigas e levaram para o lado negativo e maldoso. Todos que me conhecem sabem que brinco e faço graça, assim como os comediantes que fazem as pessoas rirem falando e usando nomes engraçados.

Eu fiz o vídeo brincando com uma amiga após o ocorrido no trânsito. Eu estava com meu filho, de 12 anos, e me encontrava atrasada para levá-lo ao médico. Foi quando eu sinalizei informando que iria entrar na vaga e uma pessoa passou à frente.

Quem já não perdeu a cabeça no stress da vida e no trânsito? Sabemos que é complicado dirigir com horário marcado numa cidade grande. Foi um momento de stress e foi com esse cenário que acabei publicando o referido e mal fadado vídeo.

Me arrependo, pois não fui criada para isso. Todos que me conhecem sabem que é longe de mim ofender ou ter preconceito contra alguém, seja quem for.

Tenho religião e creio na união e amizade entre as pessoas, conheço e reconheço o direito e a beleza das diferenças entre o ser humano, sei bem que tipo físico, cor, crença, sexualidade não definem pessoas, o que nos define é o amor que carregamos no coração.

Repito, foi uma brincadeira, assim como chamo, carinhosamente, muitos que convivo e dou apelidos, assim como eles também me apelidam e sempre possuem a liberdade de brincarem comigo.

Redes sociais são mesmo um desastre!!!! Não tive intenção de ofender ninguém, se ofendi, peço desculpas àqueles que se sentiram ofendidos, pois é assim com clima de união familiar que brinco e carinhosamente chamo minha mãe,meu irmão e minhas amigas de "gordinhos".

É uma pena eu ter sido tão mal interpretada, mas DEUS conhece meu coração e sabe que jamais ofenderia alguém, ainda mais por um motivo tão torpe.

Agora, o vídeo foi postado numa rede fechada (meu Instagran privado), onde somente meus amigos seguiam minhas brincadeiras e tinham acesso a vídeos, porém pessoas que, sabe-se lá por quais motivos, não gostam de mim, usaram o ocorrido para destilar maldade e ódio.

Entrego nas mãos de DEUS!

Todos brincam, têm livre arbítrio mas não julgo e nem condeno ninguém."