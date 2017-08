Goiana de 21 anos é presa suspeita de latrocínio que vitimou fotógrafo em Tocantins

Estão presos os dois suspeitos da autoria do latrocínio que vitimou o fotógrafo Cláudio Frascari em agosto do ano passado, em Gurupi, no Sul de Tocantins. Nesta sexta-feira, 18, foi localizada e presa o último envolvido no crime.

Nuryanne Stefhany Correia Aragão, 21 anos, foi presa na rodoviária de Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (18) por policiais de Gurupi (TO) que se deslocaram até Goiás para cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Juntamente com o marido João Fiel Neto, Nyruanne é uma dos suspeitos da autoria do latrocínio que vitimou o fotógrafo Cláudio Frascari em agosto do ano passado. A vítima foi rendida pelo casal em uma loja, mas acabou levando um tiro quando tentava entregar a carteira, porque esta teria caído no chão.

Segundo a delegada regional de Gurupi, Lucélia Maria Marques Bento, Nuryanne foi localizada depois de investigações que relacionaram o crime ao marido dela. Ele foi localizado a partir de uma denúncia anônima à polícia.

"Apuramos a informação e conseguimos confirmar a participação dele no caso. Como ele estava sendo investigado pela Polícia Federal por participar de uma quadrilha de roubo a instituições financeiras, ele acabou preso quando participava de um assalto no ano passado aos Correios de Unaí (MG)", disse a delegada Lucélia.

Ambos têm ficha criminal. Segundo a delegada, Nuryanne tem registros de passagem pela polícia por estelionato e João Fiel, por roubo. Nuryanne permanece presa em Goiânia, aguardando autorização da Justiça goiana para recambiamento ao Tocantins. Já João Fiel permanece preso em Minas Gerais.

Ainda de acordo com a delegada, após o crime em Gurupi, Nuryanne voltou para Goiânia, onde residia. "Eles nunca moraram no Tocantins", completou.

O latrocínio

O crime aconteceu em 1º de agosto de 2016. Um casal entrou em uma loja de roupas em Gurupi se passando por clientes antes de anunciar o assalto. Vendedores, dono do estabelecimento e clientes foram feitos reféns. Neste momento, Frascari entrou na loja, foi rendido, mas acabou levando um tiro quando tentava entregar a carteira.

Segundo a Polícia Civil, arma usada no crime, um revólver calibre 38, teria sido abandonada por João em Minas Gerais. A delegada afirmou que não é possível ainda dizer se ele chegou a atuar no Tocantins em assaltos a agências financeiras.