Goiana é sócia de empresa responsável por presídio onde ocorreu rebelião em Manaus

Umas das sócias da Umanizzare, empresa que administra o Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, é a goiana Regina Celi Carvalhaes de Andrade, segundo a ficha da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).

A empresa privada possui um capital de R$ 62 milhões e em agosto a sede, que funcionava em Goiás, foi transferida para São Paulo em agosto. A Umanizzare gere oito presídios em Amazonas e Tocantins. No dia 1º, uma rebelião terminou na morte de 60 presos.

Em 2015, a Umanizzare e a LFG Locações e Serviço foram as únicas empresas que participaram de uma licitação para administrar cinco presídios no Amazonas. No contrato de R$ 205 milhões, a concessão é de 27 anos, onde os dois primeiros serão utilizados para a construção das unidades, com capacidade para receber 3.654 detentos, e nos 25 restantes de operação.